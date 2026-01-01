|О компании
|23.01.2026
|
Экономика РБ
МИНСК ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БИЗНЕСА В 2026 ГОДУ
14:06 23.01.2026
В Минске утвержден календарный график вовлечения коммунальной недвижимости в хозяйственный оборот.
Как сообщает Telegram-канал Госскомимущества, в перечень вошли 12 объектов общей площадью 2 415,9 кв. м, которые будут доступны предпринимателям уже в этом году.
На торги выставлены шесть помещений и одно капитальное строение:
Партизанский район: ул. Менделеева, 11-101;
ул. Клумова, 5-19;
2-й пер. Багратиона, 19-2н.
Первомайский район:
ул. Руссиянова, 24-4Н, 24-5Н, 24-6Н.
Минский район: Ждановичский с/с, 267 (капитальное строение).
Объекты для аренды:
Логойский тракт, 25, корп. 4;
ул. Стахановская, 7;
ул. Шабаны, 12;
пр. Независимости, 19г;
ул. Кузьмы Чорного, 3зв.
Календарный график уже опубликован и доступен предпринимателям в разделе «Полезная информация» на странице комитета «Минскгоримущество».
