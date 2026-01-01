В Минске утвержден календарный график вовлечения коммунальной недвижимости в хозяйственный оборот.

Как сообщает Telegram-канал Госскомимущества, в перечень вошли 12 объектов общей площадью 2 415,9 кв. м, которые будут доступны предпринимателям уже в этом году.

На торги выставлены шесть помещений и одно капитальное строение:

Партизанский район: ул. Менделеева, 11-101;

ул. Клумова, 5-19;

2-й пер. Багратиона, 19-2н.

Первомайский район:

ул. Руссиянова, 24-4Н, 24-5Н, 24-6Н.

Минский район: Ждановичский с/с, 267 (капитальное строение).

Объекты для аренды:

Логойский тракт, 25, корп. 4;

ул. Стахановская, 7;

ул. Шабаны, 12;

пр. Независимости, 19г;

ул. Кузьмы Чорного, 3зв.

Календарный график уже опубликован и доступен предпринимателям в разделе «Полезная информация» на странице комитета «Минскгоримущество».