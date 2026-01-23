Экономика РБ

ЭНЕРГОСИСТЕМА БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛА АБСОЛЮТНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД

13:59 23.01.2026 Энергосистема Беларуси обновила абсолютный исторический рекорд. Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, по оперативным данным, в период сильных морозов зафиксирован новый максимум одномоментной пиковой нагрузки — 7 325 МВт. Это самый высокий показатель за всю нашу историю. Для сравнения: февраль 2025 года — 6 721 МВт; прирост к предыдущему рекорду составил 604 МВт. Одновременно обновлён и рекорд суточного потребления электроэнергии — 153,6 млн. кВт•ч, 144,5 млн кВт•ч годом ранее. Один из ключевых факторов роста нагрузки — резкое понижение температуры воздуха, увеличение отпуска тепловой энергии и активное использование электроэнергии населением.