|23.01.2026
|
|
Экономика РБ
ЭНЕРГОСИСТЕМА БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛА АБСОЛЮТНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД
13:59 23.01.2026
Энергосистема Беларуси обновила абсолютный исторический рекорд.
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, по оперативным данным, в период сильных морозов зафиксирован новый максимум одномоментной пиковой нагрузки — 7 325 МВт.
Это самый высокий показатель за всю нашу историю.
Для сравнения: февраль 2025 года — 6 721 МВт; прирост к предыдущему рекорду составил 604 МВт.
Одновременно обновлён и рекорд суточного потребления электроэнергии — 153,6 млн. кВт•ч, 144,5 млн кВт•ч годом ранее.
Один из ключевых факторов роста нагрузки — резкое понижение температуры воздуха, увеличение отпуска тепловой энергии и активное использование электроэнергии населением.
|
|
