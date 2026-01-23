ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЭНЕРГОСИСТЕМА БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛА АБСОЛЮТНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД


13:59 23.01.2026

Энергосистема Беларуси обновила абсолютный исторический рекорд.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, по оперативным данным, в период сильных морозов зафиксирован новый максимум одномоментной пиковой нагрузки — 7 325 МВт.

Это самый высокий показатель за всю нашу историю.

Для сравнения: февраль 2025 года — 6 721 МВт; прирост к предыдущему рекорду составил 604 МВт.

Одновременно обновлён и рекорд суточного потребления электроэнергии — 153,6 млн. кВт•ч, 144,5 млн кВт•ч годом ранее.

Один из ключевых факторов роста нагрузки — резкое понижение температуры воздуха, увеличение отпуска тепловой энергии и активное использование электроэнергии населением.
