За 2025 год организациями всех форм собственности Беларуси построено 50,2 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 4 573,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 490,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 810,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 648,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 36% от общего ввода по республике.