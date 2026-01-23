ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА 2025 ГОД БЫЛО ПОСТРОЕНО 50,2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


12:44 23.01.2026

За 2025 год организациями всех форм собственности Беларуси построено 50,2 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 4 573,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 490,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 810,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 648,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 36% от общего ввода по республике.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2026
валюта курс
EUR 3.3292
USD 2.8471
RUB 3.7413
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8440 -0.0031
RUB 3.7411 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3300 3.3390
USD 2.8440 2.8490
RUB 3.7320 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1740
EUR/RUB 89.1500 89.5000
USD/RUB 76.1000 76.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте