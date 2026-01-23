|О компании
|23.01.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА 2025 ГОД БЫЛО ПОСТРОЕНО 50,2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
12:44 23.01.2026
За 2025 год организациями всех форм собственности Беларуси построено 50,2 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 4 573,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 490,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,6% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 810,9 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 648,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 36% от общего ввода по республике.
