Начальник управления прогнозирования и анализа инвестиционной деятельности Минэкономики Клименков Дмитрий Геннадьевич 24 января 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «О реализации инвестиционных проектов «Региональная инициатива»».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.