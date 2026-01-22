В Гродненской области состоялось выездное семинар-совещание под председательством Министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, посвящённое организации производства востребованной молочной продукции, включая детское питание.

В мероприятии приняли участие руководители главных управлений аграрного ведомства, ведущих научных учреждений, крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны и профильные специалисты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, участники ознакомились с производственными мощностями ООО «Праймилк» - предприятия, ориентированного на экспорт в Африку, и Волковысского ОАО «Беллакт», где запущены инновационные линии по выпуску детского питания в современных упаковочных форматах. Были представлены технологии фасовки сухих молочных продуктов в газовой среде , которые позволяют сохранять качество продукции при дальних поставках.

Заместитель министра Александр Яковчиц на совещании представил ключевые направления Стратегии развития молокоперерабатывающей отрасли на 2026–2035 годы, подвел итоги работы в 2025 году:

произведено 9 млн 46,3 тыс. тонн молока в сельхозорганизациях (+5,3% к 2024 г.);

товарность достигла 91,8% (+0,3 п.п.).

Заместитель начальника управления мясной и молочной промышленности Минсельхозпрода Наталья Гуща представила анализ молочного рынка Китая и обозначила перспективные ниши для белорусской продукции: от специализированных смесей до функциональных ингредиентов.

Участники семинара обсудили научно-производственное сопровождение: разработку технологий получения лактоферрина, являющегося ценным компонентом детского питания; повышение быстрорастворимости сухих молочных продуктов; освоение рецептур с повышенной жировой фракцией, соответствующих запросам премиальных сегментов.

Руководители предприятий поделились практическими кейсами выхода на новые рынки, включая адаптацию ассортимента под требования стран Азии и Ближнего Востока.

« Мы должны чётко ответить на два вопроса: что будем производить и куда продавать из ежегодного прироста молока. Это возможно только через глубокую переработку и выпуск инновационной продукции, востребованной на мировом рынке. Сегодняшнее мероприятие дало возможность увидеть достижения отрасли и выработать конкретные решения. И я убеждён: реализовать их мы можем в тесном партнёрстве с наукой и прилагая усилия по диверсификации экспортных направлений подчеркнул Юрий Горлов.