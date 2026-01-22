|О компании
|23.01.2026
Экономика РБ
БСК И CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
11:01 23.01.2026
Администрация холдинга «Белорусская стекольная компания» провело рабочую встречу с представителями белорусского подразделения китайской строительной корпорации China Railway Construction Corporation, сообщает Telegram-канал Минстройархитектуры.
В центре обсуждения - вопросы реализации инвестиционных проектов и участие в модернизации производственных мощностей предприятий нашего холдинга.
Переговоры прошли в конструктивной и продуктивной атмосфере. Стороны наметили ряд перспективных направлений для взаимовыгодного сотрудничества, которое будет способствовать технологическому обновлению и повышению эффективности компании.
Этот диалог открывает новые возможности для внедрения современных решений и укрепления позиций стекольной отрасли
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2026
Курсы в банках
на 23.01.2026
Конвертация в банках
на 23.01.2026
