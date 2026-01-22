Экономика РБ

БСК И CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

11:01 23.01.2026 Администрация холдинга «Белорусская стекольная компания» провело рабочую встречу с представителями белорусского подразделения китайской строительной корпорации China Railway Construction Corporation, сообщает Telegram-канал Минстройархитектуры. В центре обсуждения - вопросы реализации инвестиционных проектов и участие в модернизации производственных мощностей предприятий нашего холдинга. Переговоры прошли в конструктивной и продуктивной атмосфере. Стороны наметили ряд перспективных направлений для взаимовыгодного сотрудничества, которое будет способствовать технологическому обновлению и повышению эффективности компании. Этот диалог открывает новые возможности для внедрения современных решений и укрепления позиций стекольной отрасли