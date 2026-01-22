По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Минской области, в ходе надзорных мероприятий внимание прокуроров Минщины было сосредоточено на упреждении коррупционных проявлений, предотвращении необоснованного расходования бюджетных средств и собственных средств организаций с долей государства, а также на обеспечении строгого соблюдения требований законодательства о закупках.

Справочно. В соответствии с абз.12 ч.1 ст.25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом установленного порядка проведения процедур закупок относится к правонарушениям, создающим условия для коррупции.

Наиболее часто нарушения законодательства о закупках выявлялись в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, образования, государственного управления и жилищно-коммунального хозяйства.

В ряде случаев допускались нарушения установленного законодательством порядка выбора процедуры закупки. В частности, применялись неконкурентные способы закупки, включая закупку из одного источника, при наличии оснований для проведения конкурентных процедур.

Имели место нарушения, связанные с установлением требований к участникам процедур закупок. Допускалось необоснованное предъявление дополнительных требований либо их неустановление в предусмотренных законодательством случаях. Кроме того, требования к участникам нередко формулировались в редакциях нормативных правовых актов, утративших силу на момент принятия решения о проведении закупки.

В ходе проверок выявлены факты неуказания условий допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков таких товаров к участию в процедурах государственных закупок. В отдельных случаях неправомерно применялась преференциальная поправка без учета изменений законодательства, а также допускались нарушения правил описания предмета государственной закупки.

Распространенный характер носили нарушения при определении критериев и методики оценки предложений участников процедур закупок. В конкурсной документации отсутствовали обязательные критерии оценки, в том числе критерий «условия предоставления аванса», при наличии возможности авансирования. Одновременно устанавливались значения удельного веса стоимостных и нестоимостных критериев, отличные от предусмотренных законодательством, без соответствующего обоснования.

Кроме того, в проектах договоров на выполнение строительных работ не указывались существенные условия об обязанности подрядчика собственными силами выполнить минимальный объем работ, установленный законодательством. В ряде случаев проекты договоров не размещались в открытом доступе.

Имели место и нарушения порядка рассмотрения предложений участников процедур закупок, что приводило к принятию неправомерных решений о выборе победителя.

По всем выявленным фактам нарушений законодательства о государственных закупках и закупках за счет собственных средств прокуроры Минщины вынесли 136 предписаний. По результатам их рассмотрения более 300 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.