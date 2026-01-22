ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


КГК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕРИЛ НАЛИЧИЕ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНАХ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА


10:44 23.01.2026

Комитет госконтроля Гродненской области проверил наличие овощной продукции в магазинах областного центра. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

В ходе мониторинга проверено наличие в торговых объектах г.Гродно плодоовощной продукции и качество предлагаемых покупателям овощей и фруктов. Нарушения установлены в 14 магазинах.

В 4-х торговых объектах в продаже отсутствовали картофель, капуста, лук и яблоки. В каждом третьем проверенном объекте реализовывались недоброкачественные овощи и фрукты. Также выявлены факты продажи плодоовощной продукции без ценников и без маркировки с указанием производителя и условий хранения.

По результатам мониторинга субъектам торговли выданы рекомендации по устранению нарушений.

Некачественные овощи сняты с реализации.
