Экономика РБ

КГК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕРИЛ НАЛИЧИЕ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНАХ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

10:44 23.01.2026 Комитет госконтроля Гродненской области проверил наличие овощной продукции в магазинах областного центра. Об этом сообщает Telegram-канал КГК. В ходе мониторинга проверено наличие в торговых объектах г.Гродно плодоовощной продукции и качество предлагаемых покупателям овощей и фруктов. Нарушения установлены в 14 магазинах. В 4-х торговых объектах в продаже отсутствовали картофель, капуста, лук и яблоки. В каждом третьем проверенном объекте реализовывались недоброкачественные овощи и фрукты. Также выявлены факты продажи плодоовощной продукции без ценников и без маркировки с указанием производителя и условий хранения. По результатам мониторинга субъектам торговли выданы рекомендации по устранению нарушений. Некачественные овощи сняты с реализации.