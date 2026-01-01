ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БРЕСТСКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕМИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ НЕДОПЛАТИЛА ПОЧТИ BR3 МЛН. НАЛОГОВ


16:11 22.01.2026

Органами финансовых расследований Брестской области пресечена масштабная преступная деятельность директора брестской компании, занимающейся производством премиальной женской одежды. Продукция бизнесмена реализовывалась через сеть магазинов в Минске и областных центрах, а также на территории Российской Федерации.

Как сообщает Telegram-канал КГК, собственник бизнеса подозревается в уклонении от уплаты налогов и совершении налогового мошенничества.

Установлено, что на протяжении последних 5 лет он использовал реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории Российской Федерации, через которого оформлял фиктивные сделки по продаже своей продукции в адрес российских покупателей. На самом деле ИП в деятельности компании не участвовал, а использование его реквизитов потребовалось для незаконной минимизации налогов (ИП применял упрощенную систему налогообложения). Фактически вся производимая одежда реализовывалась компанией напрямую покупателям.

В результате незаконных действий собственник бизнеса уклонился от уплаты налогов в сумме 2,9 млн. рублей.

Кроме того, в течение 4 лет он представлял в налоговые органы недостоверные сведения о фиктивной продаже в Российскую Федерацию одежды через подконтрольного ИП, за счет чего необоснованно осуществил возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в размере 552 тыс. рублей, причинив ущерб государству на эту сумму.

По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в особо крупном размере в отношении директора компании возбуждено 2 уголовных дела.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2026
валюта курс
EUR 3.3292
USD 2.8471
RUB 3.7413
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8471 -0.0414
RUB 3.7413 +0.0216
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3660
USD 2.8600 2.8650
RUB 3.7250 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1710
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 76.3000 76.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
