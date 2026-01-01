|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БРЕСТСКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕМИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ НЕДОПЛАТИЛА ПОЧТИ BR3 МЛН. НАЛОГОВ
16:11 22.01.2026
Органами финансовых расследований Брестской области пресечена масштабная преступная деятельность директора брестской компании, занимающейся производством премиальной женской одежды. Продукция бизнесмена реализовывалась через сеть магазинов в Минске и областных центрах, а также на территории Российской Федерации.
Как сообщает Telegram-канал КГК, собственник бизнеса подозревается в уклонении от уплаты налогов и совершении налогового мошенничества.
Установлено, что на протяжении последних 5 лет он использовал реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории Российской Федерации, через которого оформлял фиктивные сделки по продаже своей продукции в адрес российских покупателей. На самом деле ИП в деятельности компании не участвовал, а использование его реквизитов потребовалось для незаконной минимизации налогов (ИП применял упрощенную систему налогообложения). Фактически вся производимая одежда реализовывалась компанией напрямую покупателям.
В результате незаконных действий собственник бизнеса уклонился от уплаты налогов в сумме 2,9 млн. рублей.
Кроме того, в течение 4 лет он представлял в налоговые органы недостоверные сведения о фиктивной продаже в Российскую Федерацию одежды через подконтрольного ИП, за счет чего необоснованно осуществил возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в размере 552 тыс. рублей, причинив ущерб государству на эту сумму.
По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в особо крупном размере в отношении директора компании возбуждено 2 уголовных дела.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2026
Курсы в банках
на 22.01.2026
Конвертация в банках
на 22.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте