Органами финансовых расследований Брестской области пресечена масштабная преступная деятельность директора брестской компании, занимающейся производством премиальной женской одежды. Продукция бизнесмена реализовывалась через сеть магазинов в Минске и областных центрах, а также на территории Российской Федерации.

Как сообщает Telegram-канал КГК, собственник бизнеса подозревается в уклонении от уплаты налогов и совершении налогового мошенничества.

Установлено, что на протяжении последних 5 лет он использовал реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории Российской Федерации, через которого оформлял фиктивные сделки по продаже своей продукции в адрес российских покупателей. На самом деле ИП в деятельности компании не участвовал, а использование его реквизитов потребовалось для незаконной минимизации налогов (ИП применял упрощенную систему налогообложения). Фактически вся производимая одежда реализовывалась компанией напрямую покупателям.

В результате незаконных действий собственник бизнеса уклонился от уплаты налогов в сумме 2,9 млн. рублей.

Кроме того, в течение 4 лет он представлял в налоговые органы недостоверные сведения о фиктивной продаже в Российскую Федерацию одежды через подконтрольного ИП, за счет чего необоснованно осуществил возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в размере 552 тыс. рублей, причинив ущерб государству на эту сумму.

По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в особо крупном размере в отношении директора компании возбуждено 2 уголовных дела.