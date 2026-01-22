Александр Лукашенко 22 января принял кадровые решения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства назначил послом Беларуси в России Юрия Селиверстова, который до настоящего времени занимал пост Министра финансов. Юрий Селиверстов также по совместительству будет являться представителем Беларуси в интеграционных структурах и наделяется полномочиями заместителя премьер-министра.

Новым министром финансов назначен Владислав Татаринович. До настоящего времени он работал на посту заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.