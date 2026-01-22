|О компании
|22.01.2026
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО 22 ЯНВАРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
13:51 22.01.2026
Александр Лукашенко 22 января принял кадровые решения. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства назначил послом Беларуси в России Юрия Селиверстова, который до настоящего времени занимал пост Министра финансов. Юрий Селиверстов также по совместительству будет являться представителем Беларуси в интеграционных структурах и наделяется полномочиями заместителя премьер-министра.
Новым министром финансов назначен Владислав Татаринович. До настоящего времени он работал на посту заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
