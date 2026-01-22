|О компании
|22.01.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
АНАЛИТИКИ WILDBERRIES РАССКАЗАЛИ О ПРЕМИУМ-ПОКУПКАХ БЕЛОРУСОВ
13:36 22.01.2026
Жители Беларуси готовы инвестировать крупные суммы не только в гаджеты, но и в высокотехнологичные решения для дома. Анализ самых дорогих покупок на Wildberries за минувший год показал, что в тренде также профессиональный инструмент для хобби, а еще luxury-одежда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, в то время, как осознанный потребитель видит в маркетплейсе не просто магазин у дома, а универсальную платформу для инвестиций в свой комфорт, Wildberries трансформируется из площадки для масс-маркета в экосистему для удовлетворения любых, даже самых сложных и дорогих запросов.
От газона до салона красоты
Белорусы все чаще приобретают в онлайн-формате товары, которые меняют качество их повседневной жизни, экономя время и силы. Если раньше список самых дорогих покупок преимущественно составляли ноутбуки и смартфоны, то сегодня к ним активно присоединяются роботы-газонокосилки или портативные электростанции. А значит Wildberries становится полноценной витриной для выбора и покупки все более сложных, дорогих и высокотехнологичных товаров.
Данные продаж за 2025 год показывают, что список лидеров по стоимости единичных покупок среди белорусов, по прежнему, возглавляют ноутбуки (в частности игровые и ThinkPad) и смартфоны новейших моделей.
Также в ТОПе самых дорогих приобретений: автосканеры для программирования электромобилей, солнечные электростанции и их комплектующие, бензопилы, умные роботы-пылесосы, аппараты для подологии и педикюра, кофемашины.
Специалисты площадки высказывают мнение о зрелости белорусского онлайн-рынка. Это значит, что покупатели больше не ищут в интернете лишь простые и дешевые товары. Они готовы изучать характеристики, сравнивать модели и совершать сложные, дорогие покупки, требующие доверия к платформе.
Хобби — это серьезно
Еще один яркий тренд — заказы не любительского, а сразу профессионального или полупрофессионального снаряжения для увлечений. Например, в ТОП самых дорогих единичных покупок минувшего года вошел мотоцикл, купленный через Wildberries.
Рыбаки инвестируют в высокотехнологичные прикормочные кораблики, которые радикально меняют подход к рыбалке. Для творчества и малого производства белорусы покупают лазерные граверы и мощные 3D-принтеры. Не сдают позиций и геймеры, которые помимо игровых ноутбуков активно приобретают на платформе видеокарты.
Люкс уходит в онлайн
Наконец, самый показательный тренд 2025 года — использование Wildberries как площадки для покупки luxury-товаров. То ли внимательный подход к прогнозам синоптиков на предстоящую зиму, то ли ностальгия по меховым образам сыграли свою роль в том, что в числе популярных дорогих покупок среди жителей страны оказались натуральные норковые шубы.
Эксперты сходятся во мнении: покупка шубы онлайн — это высшая форма доверия клиента. Такой товар нельзя примерить, его выбирают по описанию, фото, видеообзорам и отзывам. Тот факт, что белорусы покупают такие товары на Wildberries, говорит о сформировавшейся культуре informed choice — осознанного выбора на основе исчерпывающей информации. К слову, по итогам минувшего года заметен потенциал и в других категориях премиум-сегмента: часах, дизайнерской мебели и так далее.
