РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В 2025 ГОДУ ПРИВЛЕКЛИ $119 МЛН ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ


13:29 22.01.2026

В 2025 году для финансирования инвестиционных проектов резидентами СЭЗ «Гродноинвест» привлечено $119 млн иностранных инвестиций, что на 37% выше уровня 2024 года. Стоит отметить, что свыше 40% показателя сформировано за счет прямых иностранных инвестиций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, основной объем иностранных инвестиций поступил из России, ОАЭ, Великобритании, стран ЕС и ЕАЭС. Основными отраслями, в которые направлялись иностранные инвестиции, стали сельскохозяйственное производство, химическая промышленность, деревообработка и производство мебели, производство строительных материалов и металлообработка.

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» с иностранным капиталом реализуют инвестиционные проекты в г. Гродно, а также в Гродненском, Лидском, Мостовском, Свислочском и Сморгонском районах. На данных предприятиях работает порядка 6 тыс. человек. В 2025 году на предприятиях с иностранным капиталом произведено 60% всего объема промышленной продукции СЭЗ «Гродноинвест», экспортировано 68% товаров.
