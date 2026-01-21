Факты незаконной деятельности лесничего одного из лесничеств Могилевского лесхоза выявлены в ходе проверки специалистами КГК Могилевской области и областного управления ДФР. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Установлено, что имевший игровую зависимость от онлайн-казино лесничий давал своим подчиненным указания на проведение незаконных рубок леса в интересах коммерсантов, отпускал представителям коммерческих структур деловую древесину под видом дров, за что получал незаконное денежное вознаграждение (взятки).

В отношении должностного лица лесхоза возбуждены 4 уголовных дела за превышение служебных полномочий, получение взяток, причинение вреда окружающей среде и хищения.