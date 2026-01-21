|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПЕТКЕВИЧ: ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА БУДЕТ СОХРАНЕНА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОСТРЕБОВАННЫЕ ЭКОНОМИКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
11:16 22.01.2026
Целевая подготовка будет сохранена для поступления абитуриентов на востребованные экономикой специальности, заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время совместного заседания двух палат белорусского парламента, сообщает Telegram-канал Правительства Беларуси.
«Национальная высшая школа должна готовить специалистов завтрашнего дня, - подчеркнула вице-премьер. Высшая школа должна готовить белорусского специалиста, конкурентного на мировом рынке труда. Но одновременно делать все для того, чтобы этот молодой выпускник самореализовался в собственной стране», - отметила Наталья Петкевич.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2026
Курсы в банках
на 22.01.2026
Конвертация в банках
на 22.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте