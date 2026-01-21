Целевая подготовка будет сохранена для поступления абитуриентов на востребованные экономикой специальности, заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время совместного заседания двух палат белорусского парламента, сообщает Telegram-канал Правительства Беларуси.

«Национальная высшая школа должна готовить специалистов завтрашнего дня, - подчеркнула вице-премьер. Высшая школа должна готовить белорусского специалиста, конкурентного на мировом рынке труда. Но одновременно делать все для того, чтобы этот молодой выпускник самореализовался в собственной стране», - отметила Наталья Петкевич.