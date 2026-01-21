|О компании
|22.01.2026
Экономика РБ
ЦЕНТР КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ LIFE ПРОШЁЛ АТТЕСТАЦИЮ ОАЦ
10:53 22.01.2026
Центр кибербезопасности (ЦКБ) цифрового оператора Life успешно прошёл аттестацию Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Life, результаты аттестации подтвердили полное соответствие Центра требованиям ОАЦ (Приказ №130), а также его готовность работать в составе Национальной системы обеспечения кибербезопасности.
ЦКБ Life выполняет комплексную защиту информационной инфраструктуры и сервисов оператора, включая критически важные объекты информатизации. В рамках своей работы Центр:
● ведёт круглосуточный мониторинг киберугроз;
● выявляет, анализирует и предотвращает кибератаки;
● регулярно оценивает степень защищённости и улучшает её;
● проактивно выявляет потенциальные угрозы;
● автоматически блокирует ресурсы с негативной репутацией на основе данных киберразведки.
Это позволяет Life обеспечивать высокий уровень защиты данных и стабильную работу сервисов.
Сегодня все пользователи сервисов Life — от частных до корпоративных клиентов — используют информационные системы и ресурсы, защищённые аттестованным ЦКБ. На этапе создания Центра оператор осознанно сделал фокус на практическую защищённость и эффективность, внедрив передовые решения и улучшив процессы.
«Государственная аттестация позволила Life стать частью Национальной системы обеспечения кибербезопасности. Это усилило надёжность критической информационной инфраструктуры и цифровой экономики страны. Мы продолжим инвестировать в развитие систем киберзащиты, квалификацию нашей команды и совершенствование бизнес-процессов», — отметили в Life.
Аттестация ЦКБ стала важным этапом в развитии Life и дала старт предоставлению дополнительных услуг организациям государственного сектора, а также коммерческим компаниям.
