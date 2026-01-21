Постановлением Министерства образования от 5 января 2026 г. № 11 уточнен перечень групп специальностей и соответствующих им профильных испытаний для лиц, поступающих в учреждения высшего образования для получения общего высшего и специального высшего образования. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства от 10 августа 2022 г. № 245.

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, по некоторым специальностям изменятся предметы профильного испытания. Например, на специальности:

«Государственное управление и право», «Социальные коммуникации в государственном управлении», «Правоведение» «Экономическое право», «Правовое обеспечение общественной безопасности», «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», «Судебные криминалистические экспертизы» с 1 января 2027 г. нужно будет сдавать обществоведение (ЦТ или ЦЭ) и историю Беларуси в контексте всемирной истории (ЦТ или ЦЭ), до 31 декабря 2026 г. – обществоведение (ЦТ или ЦЭ) и иностранный язык (ЦТ или ЦЭ);

«Туризм и природопользование» с 1 января 2027 г. предметами профильного испытания будут биология (ЦТ или ЦЭ) и химия (ЦТ или ЦЭ), до 31 декабря 2026 г. – физическая культура и спорт и биология (ЦТ или ЦЭ).

Постановление вступает в силу с 23 января 2026 г.