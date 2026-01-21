ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


КГК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕСЕЧЕНО РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕЭТИЧНОЙ РЕКЛАМЫ, ВВОДЯЩЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ


10:49 22.01.2026

Комитетом госконтроля Витебской области пресечено распространение неэтичной рекламы, вводящей потребителей в заблуждение. Об этом a href=" https://t.me/kgk_oficial/8166"> сообщает Telegram-канал КГК.

Поводом для изучения ситуации стали обращения граждан в Комитет госконтроля Витебской области. Жильцы одного из домов областного центра пожаловались на представителей коммерческой компании, которые помещали в их почтовые ящики предложения по уборке подъезда. Помимо рекламы своих услуг в таких квитанциях в том числе содержалась информация по оплате, к примеру: «к оплате на 26.12.2025 – 6,95 руб.».

По сути, гражданам предлагали оплатить услуги при том, что договор на их оказание с данной коммерческой структурой жильцы не заключали.

В предложенных жильцам квитанциях отсутствовала вся необходимая информация об услуге, что вводило в заблуждение потребителей (по пояснению представителей коммерческой структуры, квитанции являлись предложением на заключение договора оферты на уборку подъезда, где фактом согласия была оплата). Подобная информация является неэтичной рекламой, которая согласно Закону «О рекламе» запрещена.

Руководителю коммерческой компании вынесено предписание о недопустимости распространения ненадлежащей рекламы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.01.2026
валюта курс
EUR 3.3807
USD 2.8885
RUB 3.7197
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8885 -0.0078
RUB 3.7197 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3660
USD 2.8600 2.8650
RUB 3.7250 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1710
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 76.3000 76.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте