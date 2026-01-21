Комитетом госконтроля Витебской области пресечено распространение неэтичной рекламы, вводящей потребителей в заблуждение. Об этом a href=" https://t.me/kgk_oficial/8166"> сообщает Telegram-канал КГК.

Поводом для изучения ситуации стали обращения граждан в Комитет госконтроля Витебской области. Жильцы одного из домов областного центра пожаловались на представителей коммерческой компании, которые помещали в их почтовые ящики предложения по уборке подъезда. Помимо рекламы своих услуг в таких квитанциях в том числе содержалась информация по оплате, к примеру: «к оплате на 26.12.2025 – 6,95 руб.».

По сути, гражданам предлагали оплатить услуги при том, что договор на их оказание с данной коммерческой структурой жильцы не заключали.

В предложенных жильцам квитанциях отсутствовала вся необходимая информация об услуге, что вводило в заблуждение потребителей (по пояснению представителей коммерческой структуры, квитанции являлись предложением на заключение договора оферты на уборку подъезда, где фактом согласия была оплата). Подобная информация является неэтичной рекламой, которая согласно Закону «О рекламе» запрещена.

Руководителю коммерческой компании вынесено предписание о недопустимости распространения ненадлежащей рекламы.