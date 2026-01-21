Постановлением Министерства связи и информатизации от 22 декабря 2025 г. № 38 определены требования к оказанию услуг передачи данных операторами сотовой подвижной электросвязи.

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу начальный объем услуг передачи данных без ограничения скорости передачи данных по направлению к абоненту для абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи установлен в размере 30 Гб в месяц на тарифных планах с неограниченным объемом услуг передачи данных.

Если начальный объем израсходован, то скорость передачи данных по направлению к абоненту должна быть снижена до уровня 1 Мбит/с.

При этом оператором сотовой подвижной электросвязи предоставляются абоненту дополнительные объемы услуг передачи данных либо периоды оказания таких услуг, приобретаемые за плату у оператора, без ограничения скорости передачи данных.

Операторам сотовой подвижной электросвязи поручено привести договоры об оказании услуг электросвязи, заключенные до вступления в силу постановления № 38, и тарифные планы в соответствие с требованиями данного постановления.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З «Об электросвязи».

Основные положения постановления № 38 вступают в силу через месяц после его официального опубликования, иные – после его официального опубликования.