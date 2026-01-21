ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНСВЯЗИ БЕЛАРУСИ ОГРАНИЧИЛО «БЕЗЛИМИТ» У МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ


09:51 22.01.2026

Постановлением Министерства связи и информатизации от 22 декабря 2025 г. № 38 определены требования к оказанию услуг передачи данных операторами сотовой подвижной электросвязи.

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу начальный объем услуг передачи данных без ограничения скорости передачи данных по направлению к абоненту для абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи установлен в размере 30 Гб в месяц на тарифных планах с неограниченным объемом услуг передачи данных.

Если начальный объем израсходован, то скорость передачи данных по направлению к абоненту должна быть снижена до уровня 1 Мбит/с.

При этом оператором сотовой подвижной электросвязи предоставляются абоненту дополнительные объемы услуг передачи данных либо периоды оказания таких услуг, приобретаемые за плату у оператора, без ограничения скорости передачи данных.

Операторам сотовой подвижной электросвязи поручено привести договоры об оказании услуг электросвязи, заключенные до вступления в силу постановления № 38, и тарифные планы в соответствие с требованиями данного постановления.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З «Об электросвязи».

Основные положения постановления № 38 вступают в силу через месяц после его официального опубликования, иные – после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.01.2026
валюта курс
EUR 3.3807
USD 2.8885
RUB 3.7197
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8885 -0.0078
RUB 3.7197 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3790
USD 2.8750 2.8850
RUB 3.7100 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 22.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1710
EUR/RUB 90.6000 90.8000
USD/RUB 77.3000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте