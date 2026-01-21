Экономика РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2025 ГОДУ ВЫРОС НА 1,2%

09:22 22.01.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за 2025 год в текущих ценах составил 33 544,9 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 1,2% к уровню 2024 года.