Оршанский инструментальный завод, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», в этом году намерен заключить 60 договоров о целевой подготовке с вузами и колледжами, гарантируя выпускникам дальнейшее трудоустройство. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала ведущий специалист по кадрам ОАО «ОИЗ» Екатерина Жодь.

«Особенно востребованы молодые специалисты инженерного профиля, наладчики станков с ЧПУ, операторы, токари, фрезеровщики и слесари. Для участников целевой программы предусмотрена существенная поддержка. Согласно коллективному договору на 2025–2027 годы, целевики ежемесячно получают материальную помощь — от 1 до 7 базовых величин в зависимости от среднего балла (не ниже 6) и ступени образования. Также возможны единовременные поощрения к праздникам, новогодние подарки, приглашения на мероприятия и компенсация расходов на проживание для иногородних», — отметила Екатерина Жодь.

Она добавила, что после окончания учебы и трудоустройства на завод молодые специалисты дополнительно получают единовременную выплату в размере 20 базовых величин. К слову, основными партнерами предприятия являются Витебский государственный технологический университет, Белорусский национальный технический университет, Оршанский государственный механико-экономический колледж, Витебский государственный технический колледж, а также Оршанский государственный аграрный колледж.