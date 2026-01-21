Работа по обеспечению сохранности молодняка - ключевой приоритет для агропромышленного комплекса Беларуси. Этому вопросу уделено особое внимание на самом высоком уровне. Премьер лично проконтролировал ход соответствующих мероприятий на базе МТК «Лошница», сообщает Telegram-канал Правительства.

Александр Турчин оценил эффективность системы содержания, кормления и ветеринарной защиты крупного рогатого скота.

Основная цель - проанализировать, какие меры позволяют минимизировать падеж и обеспечить здоровый прирост поголовья, что напрямую влияет на продовольственную безопасность и экспортный потенциал страны

В частности, Александр Турчин посетил профилакторий на молочно-товарном комплексе

Он предназначен для содержания телят профилакторного периода. В профилактории сейчас около 360 телят, из них 56 - в индивидуальных боксах

Среднесуточный привес: у бычков 960-980 гр в сутки на голову, у телочек - 860-880 гр. Такой прирост позволяет к 13 месяцам получить телку с технологическим весом для рождения здорового потомства

Премьер-министру также продемонстрировали содержание уже дойных коров на комплексе

В целом комплекс рассчитан на 800 голов дойного стада. Средний удой на корову - 25 л молока в сутки на голову. Здесь производят от 17 до 17,5 т молока ежедневно, исключительно сорта «экстра»