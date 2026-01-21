ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ТУРЧИН ОЦЕНИЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ, КОРМЛЕНИЯ И ВЕТЗАЩИТЫ КРС НА БАЗЕ МТК «ЛОШНИЦА»


14:33 21.01.2026

Работа по обеспечению сохранности молодняка - ключевой приоритет для агропромышленного комплекса Беларуси. Этому вопросу уделено особое внимание на самом высоком уровне. Премьер лично проконтролировал ход соответствующих мероприятий на базе МТК «Лошница», сообщает Telegram-канал Правительства.

Александр Турчин оценил эффективность системы содержания, кормления и ветеринарной защиты крупного рогатого скота.

Основная цель - проанализировать, какие меры позволяют минимизировать падеж и обеспечить здоровый прирост поголовья, что напрямую влияет на продовольственную безопасность и экспортный потенциал страны

В частности, Александр Турчин посетил профилакторий на молочно-товарном комплексе

Он предназначен для содержания телят профилакторного периода. В профилактории сейчас около 360 телят, из них 56 - в индивидуальных боксах

Среднесуточный привес: у бычков 960-980 гр в сутки на голову, у телочек - 860-880 гр. Такой прирост позволяет к 13 месяцам получить телку с технологическим весом для рождения здорового потомства

Премьер-министру также продемонстрировали содержание уже дойных коров на комплексе

В целом комплекс рассчитан на 800 голов дойного стада. Средний удой на корову - 25 л молока в сутки на голову. Здесь производят от 17 до 17,5 т молока ежедневно, исключительно сорта «экстра»
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2026
валюта курс
EUR 3.3960
USD 2.8963
RUB 3.7175
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8885 -0.0078
RUB 3.7197 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.8880 2.8920
RUB 3.7110 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 21.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1675 1.1715
EUR/RUB 90.9000 91.2000
USD/RUB 77.6000 77.7900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте