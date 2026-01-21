|О компании
|21.01.2026
Экономика РБ
ТУРЧИН ОЦЕНИЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ, КОРМЛЕНИЯ И ВЕТЗАЩИТЫ КРС НА БАЗЕ МТК «ЛОШНИЦА»
14:33 21.01.2026
Работа по обеспечению сохранности молодняка - ключевой приоритет для агропромышленного комплекса Беларуси. Этому вопросу уделено особое внимание на самом высоком уровне. Премьер лично проконтролировал ход соответствующих мероприятий на базе МТК «Лошница», сообщает Telegram-канал Правительства.
Александр Турчин оценил эффективность системы содержания, кормления и ветеринарной защиты крупного рогатого скота.
Основная цель - проанализировать, какие меры позволяют минимизировать падеж и обеспечить здоровый прирост поголовья, что напрямую влияет на продовольственную безопасность и экспортный потенциал страны
В частности, Александр Турчин посетил профилакторий на молочно-товарном комплексе
Он предназначен для содержания телят профилакторного периода. В профилактории сейчас около 360 телят, из них 56 - в индивидуальных боксах
Среднесуточный привес: у бычков 960-980 гр в сутки на голову, у телочек - 860-880 гр. Такой прирост позволяет к 13 месяцам получить телку с технологическим весом для рождения здорового потомства
Премьер-министру также продемонстрировали содержание уже дойных коров на комплексе
В целом комплекс рассчитан на 800 голов дойного стада. Средний удой на корову - 25 л молока в сутки на голову. Здесь производят от 17 до 17,5 т молока ежедневно, исключительно сорта «экстра»
