|21.01.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2025 ГОД ВЫРОС НА 1%
12:44 21.01.2026
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области в 2025 году в текущих ценах составил 54 556,9 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 1% к уровню 2024 года.
