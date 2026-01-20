Экономика РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2025 ГОД ВЫРОС НА 1%

12:44 21.01.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области в 2025 году в текущих ценах составил 54 556,9 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 1% к уровню 2024 года.