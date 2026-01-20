Экономика РБ

НА ОДНУ ДЕРЕВНЮ В БЕЛАРУСИ СТАЛО МЕНЬШЕ

12:32 21.01.2026 В Витебской области официально упразднён ещё один населённый пункт - деревня Давыдово, ранее входившая в состав Освейского сельсовета Верхнедвинского района, сообщает Telegram-канал Госкомимущества. Соответствующая информация опубликована в бюллетене «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь» на сайте ГП «Белгеодезия».