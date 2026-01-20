ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НА ОДНУ ДЕРЕВНЮ В БЕЛАРУСИ СТАЛО МЕНЬШЕ


12:32 21.01.2026

В Витебской области официально упразднён ещё один населённый пункт - деревня Давыдово, ранее входившая в состав Освейского сельсовета Верхнедвинского района, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Соответствующая информация опубликована в бюллетене «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь» на сайте ГП «Белгеодезия».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2026
валюта курс
EUR 3.3960
USD 2.8963
RUB 3.7175
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8963 -0.0064
RUB 3.7175 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.8880 2.8920
RUB 3.7110 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 21.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1675 1.1715
EUR/RUB 90.9000 91.2000
USD/RUB 77.6000 77.7900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте