Органы прокуратуры Витебской области проверили соблюдение субъектами хозяйствования законодательства в сфере ценообразования на товары, подлежащие государственному регулированию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Витебской области, в ходе проверки установлено, что местные исполнительные и распорядительные органы осуществляют работу по выявлению нарушений в сфере торговли, ценообразования и санитарного законодательства, однако ее объем признан недостаточным.

Несмотря на предоставленные горрайисполкомам полномочия в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.10.2022 №713 «О системе регулирования цен», в том числе по проведению выборочных и внеплановых проверок, а также реализации профилактических мер, масштабы контрольных мероприятий остаются крайне низкими.

Справочно. В 2024 году из более чем 11 тыс. субъектов торговли проверки охватили лишь 3,8% от их общего числа, а в 2025 году – 3,5%. При этом средняя нагрузка на одного специалиста составляет 16 проверок в год, что объективно не позволяет обеспечить полноценный контроль за ценообразованием на районном уровне.

Наименьшая активность по проведению проверочных мероприятий отмечена в Бешенковичском, Глубокском, Дубровенском, Россонском, Сенненском и Шумилинском райисполкомах.

В ряде районов (Верхнедвинском, Лиозненском, Полоцком, Сенненском и Ушачском) выявлены факты неисполнения поручений Главы государства по обеспечению наличия и ценовой доступности минимального ассортимента товаров, включая плодовоовощную продукцию.

Как пример, в Ушачском районе в магазинах Витебского областного потребительского общества отсутствовали 30 наименований обязательных товаров отечественного производства (сметана и сметанные продукты, мороженное, мясо птицы, маргариновая продукция, продукты детского питания, огурцы, помидоры и др.)

В Сенненском районе зафиксированы случаи превышения максимальных торговых надбавок, что привело к двукратному завышению розничных цен на картофель, муку, рис, спички и туалетную бумагу.

В Чашникском районе и г.Витебске выявлены факты превышения торговых надбавок при оказании стоматологических услуг и формировании розничных цен на кондитерские изделия.

Как итог – органы прокуратуры Витебской области внесли в местные органы власти пять актов прокурорского надзора, в том числе представление в Витебский областной исполнительный комитет, в которых потребовали устранить выявленные нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по поручению прокуроров за нарушения порядка при формировании цен три должностных лица субъектов хозяйствования привлечены к ответственности по ст.13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Исполнение актов надзора взято на контроль.