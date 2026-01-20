Экономика РБ

ВРП МИНСКА В 2025 ГОДУ ВЫРОС НА 2,4%

10:11 21.01.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в 2025 году в текущих ценах составил 90,6 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 2,4% к уровню 2024 года.