|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
«ЦЕНТРОЛИТ» РАСШИРИТ ГЕОГРАФИЮ ПОСТАВОК ЧУГУННЫХ ТЮБИНГОВ В РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ
09:59 21.01.2026
Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ», входящий в состав «МТЗ-ХОЛДИНГА», планирует поставки чугунных тюбингов — элементов тоннельных конструкций — в Красноярск и Челябинск. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник отдела маркетинга предприятия Николай Артёменко.
«Наш завод заключил контракт с АО «Тоннельстройкомплект», одним из предприятий группы «Мосметрострой», на сумму около 2,5 млн долларов. Предметом сделки стали тюбинги диаметром 5,5, 8,5 и 10 м. Во время визита в Москву мы обсудили с партнерами номенклатуру и графики поставок в новые регионы. В российскую столицу уже начата отгрузка продукции, которая будет использоваться для строительства метро. Сейчас ведем переговоры о поставке тюбингов в Красноярск и Челябинск», — рассказал Николай Артёменко.
По его словам, в прошлом году предприятие уже отправляло элементы тоннельных конструкций диаметром 5,5 м для строительства Московского метрополитена. Кроме того, «ЦЕНТРОЛИТ» планирует заключить договор на поставку тюбингов для строительства транспортных железнодорожных тоннелей к новому российскому космодрому, который возводится на Дальнем Востоке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2026
Курсы в банках
на 21.01.2026
Конвертация в банках
на 21.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте