«ЦЕНТРОЛИТ» РАСШИРИТ ГЕОГРАФИЮ ПОСТАВОК ЧУГУННЫХ ТЮБИНГОВ В РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ


09:59 21.01.2026

Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ», входящий в состав «МТЗ-ХОЛДИНГА», планирует поставки чугунных тюбингов — элементов тоннельных конструкций — в Красноярск и Челябинск. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник отдела маркетинга предприятия Николай Артёменко.

«Наш завод заключил контракт с АО «Тоннельстройкомплект», одним из предприятий группы «Мосметрострой», на сумму около 2,5 млн долларов. Предметом сделки стали тюбинги диаметром 5,5, 8,5 и 10 м. Во время визита в Москву мы обсудили с партнерами номенклатуру и графики поставок в новые регионы. В российскую столицу уже начата отгрузка продукции, которая будет использоваться для строительства метро. Сейчас ведем переговоры о поставке тюбингов в Красноярск и Челябинск», — рассказал Николай Артёменко.

По его словам, в прошлом году предприятие уже отправляло элементы тоннельных конструкций диаметром 5,5 м для строительства Московского метрополитена. Кроме того, «ЦЕНТРОЛИТ» планирует заключить договор на поставку тюбингов для строительства транспортных железнодорожных тоннелей к новому российскому космодрому, который возводится на Дальнем Востоке.
