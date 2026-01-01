Экономика РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2025 ГОДУ ВЫРОС НА 0,1%

14:18 20.01.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за 2025 г. в текущих ценах составил 21795,3 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах 100,1% к уровню 2024 г.