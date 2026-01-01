ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2025 ГОДУ ВЫРОС НА 0,1%


14:18 20.01.2026

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за 2025 г. в текущих ценах составил 21795,3 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах 100,1% к уровню 2024 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2026
валюта курс
EUR 3.3960
USD 2.8963
RUB 3.7175
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8963 -0.0064
RUB 3.7175 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8930 2.8980
RUB 3.7070 3.7120
подробнее

Конвертация в банках
на 20.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1645 1.1695
EUR/RUB 91.0500 91.2500
USD/RUB 78.0500 78.1900
подробнее
