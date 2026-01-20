ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И ТАТАРСТАН ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВЗАИМНЫХ ПОСТАВОК СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ


12:46 20.01.2026

Беларусь и Татарстан намерены активнее использовать механизм биржевых торгов для осуществления взаимных поставок продукции сельского хозяйства. Это создаст дополнительные возможности для реализации экспортного потенциала обеих республик и поспособствует укреплению деловых связей между белорусскими и татарстанскими предприятиями агропромышленного комплекса. Данный вопрос обсуждался в ходе визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) заместителя Премьер-министра Республики Татарстан — министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марата Зяббарова.

По мнению заместителя главы правительства Татарстана, биржевая площадка может стать эффективным инструментом взаимодействия производителей и потребителей сельхозпродукции в Беларуси и Татарстане, создавая благоприятные условия для роста товарооборота и помогая формировать долгосрочные торговые отношения, сообщает пресс-служба БУТБ.

«Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с Беларусью в биржевой сфере и готовы оказывать содействие в информировании татарстанского бизнеса о возможностях белорусской биржевой платформы. Судя по объемам сделок, заключенных в прошлом году, биржевые торги являются востребованным инструментом у сельхозпредприятий Татарстана, а значит данное направление взаимодействия необходимо развивать и масштабировать», — считает Марат Зяббаров.

Согласно данным БУТБ, в 2025 г. компании из Республики Татарстан приобрели на биржевых торгах продукцию сельского хозяйства на общую сумму 44 млн USD. Из них 84% пришлось на сухое обезжиренное и цельное молоко. Согласно договоренностям, достигнутым с главой татарстанской делегации, дальнейший рост биржевого товарооборота планируется обеспечивать не только за счет поставок белорусских товаров в Татарстан, но и путем импорта в Беларусь шрота масличных культур, подсолнечного масла и зерновых.

«Биржевой механизм способен одинаково эффективно решать как закупочные, так и сбытовые задачи предприятий АПК. Поэтому для татарстанских экспортеров биржа послужит удобной точкой входа на рынок Беларуси, позволяя без посредников работать с крупнейшими покупателями масложировой продукции», — подчеркнула заместитель председателя правления БУТБ Наталья Кишкель, рассказывая о вариантах применения биржевых торгов.

В 2025 г. пользоваться услугами БУТБ начали 19 новых субъектов хозяйствования Республики Татарстан, и в настоящее время на бирже аккредитованы 60 представителей этого региона России. Из Беларуси в Татарстан поставлялось сухое молоко и сыворотка, сливочное масло, сычужные сыры и творог, а также мясо и мясные полуфабрикаты. В свою очередь белорусские компании покупали в Татарстане полиэтиленовую пленку и комплектующие для промышленного оборудования.
