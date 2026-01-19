|О компании
|20.01.2026
Экономика РБ
КГК ВЫЯВИЛ ФАКТЫ ЗАВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
12:22 20.01.2026
При строительстве объектов в Брестской области выявлены факты завышения стоимости работ и недочеты в проектно-сметной документации. Нарушения установлены при проверке областным Комитетом госконтроля деятельности коммунального строительного предприятия, осуществляющего возведение ряда объектов в регионе.
Как сообщает Telegram-канал КГК, так, на строящемся спортивном комплексе в г.Ганцевичи стоимость строительства была завышена на 290 тыс. рублей, в том числе затраты по доставке песка – на 220 тыс. рублей. Необоснованно полученные средства возвращены в бюджет.
При проверке строящегося объекта в Столинском районе выявлены недочеты в проектно-сметной документации, которые привели бы к необоснованной выплате из бюджета более 100 тыс. рублей. Документация направлена на повторную экспертизу.
Результаты контрольных мероприятий направлены в местные исполнительные и распорядительные органы для исключения в дальнейшем аналогичных нарушений.
