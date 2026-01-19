В 2025 году в Беларуси государственную адресную социальную помощь получили почти 240 тысяч человек. Общая сумма выплат превысила 158 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

1.Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены.

Предоставляется независимо от величины дохода семьи детям-инвалидам, имеющим IV степень утраты здоровья, и инвалидам I группы.

На основании индивидуальной программы реабилитации или заключении врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в предметах гигиены при наличии документов, подтверждающих расходы на их приобретение.

В 2025 году такую помощь получили около 168 тыс. чел на 105,9 млн руб.

2. Ежемесячное социальное пособие для семей и граждан.

Предоставляется при условии, если среднедушевой доход по объективным причинам ниже критерия нуждаемости — 491,09 руб. (до 31 января).

Многодетным семьям такое пособие назначается, когда среднедушевой доход не более 1,15 величины критерия нуждаемости — 564,75 руб. (до 31 января).

В 2025 году такую помощь получили около 38 тыс. чел на 34,8 млн руб..

3. Единовременное социальное пособие.

Выплачивается, когда человек оказался в трудной жизненной ситуации, при условии, что среднедушевой доход не более 1,5 величины критерия нуждаемости — 736,64 руб. (до 31 января).

В 2025 году такую помощь получили около 27 тыс. чел. на 7,3 млн руб.

4. Обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни.

Предусмотрено для семей, где доход ниже критерия нуждаемости (491,09 руб. до 31 января), а также при рождении двойни и более детей одновременно — независимо от уровня дохода.

В 2025 году такую помощь получили 7,4 тыс. детей. на около 10 млн руб.

Среднее ежемесячное пособие выросло на 6%, среднее единовременное пособие увеличилось на 15,3%.