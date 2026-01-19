ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,6%


11:12 20.01.2026

Розничный товарооборот в Беларуси в 2025 году составил 102,9 млрд. рублей, или 106,6% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 30,9 рубля против 27,5 рубля за предыдущий год.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота республики, в 2025 году составил 98,4 млрд. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Оптовый товарооборот в 2025 году составил 180,2 млрд. рублей, или 95,1% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года.

Товарооборот общественного питания в 2025 году составил 7,4 млрд. рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2026
валюта курс
EUR 3.3735
USD 2.9027
RUB 3.7177
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0026
RUB 3.7177 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3800
USD 2.8950 2.9030
RUB 3.7070 3.7120
подробнее

Конвертация в банках
на 20.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1645 1.1695
EUR/RUB 91.0500 91.2500
USD/RUB 78.0500 78.1900
подробнее
