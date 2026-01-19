|О компании
|20.01.2026
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,6%
11:12 20.01.2026
Розничный товарооборот в Беларуси в 2025 году составил 102,9 млрд. рублей, или 106,6% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 30,9 рубля против 27,5 рубля за предыдущий год.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота республики, в 2025 году составил 98,4 млрд. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
Оптовый товарооборот в 2025 году составил 180,2 млрд. рублей, или 95,1% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года.
Товарооборот общественного питания в 2025 году составил 7,4 млрд. рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года.
