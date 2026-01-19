|О компании
|20.01.2026
Экономика РБ
СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВТОРОГО ТРАКТОРА BELARUS 5425 НАЧНУТСЯ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ
11:04 20.01.2026
В цехе опытного производства № 1 Минского тракторного завода завершают сборку второго трактора модели BELARUS 5425. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник ЦОП-1 Алексей Калечиц.
«Сейчас ведутся работы по отладке электронных систем управления трактора, после чего на машину будут установлены капот и детали интерьера кабины. Дальше новый BELARUS отправится на испытания для проверки надежности работы узлов и систем, а также определения мест возможных улучшений данной модели», — отметил Алексей Калечиц.
Ожидается, что в цех испытаний предприятия второй BELARUS 5425 поступит в конце января. Напомним, первую машину данной модели МТЗ презентовал в 2025 году на международной специализированной выставке «БЕЛАГРО». В настоящее время BELARUS 5425 является самым мощным в мире трактором классической компоновки. Техника оснащена дизельным двигателем Weichai мощностью 542 л. с. и гидромеханической коробкой передач, позволяющей переключать их без разрыва потока мощности. До конца мая перед предприятием поставлена задача собрать пять таких машин, а в 2027 году выйти на серийное производство данной модели.
