ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВТОРОГО ТРАКТОРА BELARUS 5425 НАЧНУТСЯ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ


11:04 20.01.2026

В цехе опытного производства № 1 Минского тракторного завода завершают сборку второго трактора модели BELARUS 5425. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник ЦОП-1 Алексей Калечиц.

«Сейчас ведутся работы по отладке электронных систем управления трактора, после чего на машину будут установлены капот и детали интерьера кабины. Дальше новый BELARUS отправится на испытания для проверки надежности работы узлов и систем, а также определения мест возможных улучшений данной модели», — отметил Алексей Калечиц.

Ожидается, что в цех испытаний предприятия второй BELARUS 5425 поступит в конце января. Напомним, первую машину данной модели МТЗ презентовал в 2025 году на международной специализированной выставке «БЕЛАГРО». В настоящее время BELARUS 5425 является самым мощным в мире трактором классической компоновки. Техника оснащена дизельным двигателем Weichai мощностью 542 л. с. и гидромеханической коробкой передач, позволяющей переключать их без разрыва потока мощности. До конца мая перед предприятием поставлена задача собрать пять таких машин, а в 2027 году выйти на серийное производство данной модели.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2026
валюта курс
EUR 3.3735
USD 2.9027
RUB 3.7177
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0026
RUB 3.7177 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3800
USD 2.8950 2.9030
RUB 3.7070 3.7120
подробнее

Конвертация в банках
на 20.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1645 1.1695
EUR/RUB 91.0500 91.2500
USD/RUB 78.0500 78.1900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте