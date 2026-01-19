Новый этап проекта «100 идей для Беларуси» стартует сегодня, 20 января, – начинаются региональные отборы финалистов, сообщает Telegram-канал ГКНТ.

Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси» стартовал в октябре 2025 года. После окончания приема заявок, а их в этот раз было более 1,3 тыс., молодые новаторы приступили к презентации новых идей и разработок. Всего были организованы 41 районный и 24 зональных отборочных тура, а также 42 отборочных тура в учреждениях высшего образования и 6 межуниверситетских туров.

Сегодня начинаются отборы финалистов проекта. В финал проекта войдут победители областных (Минского городского) отборочного тура, тура Министерства образования и НАН Беларуси.