|20.01.2026
Экономика РБ
СТАРТОВАЛ ОТБОР ФИНАЛИСТОВ ПРОЕКТА «100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ»
10:58 20.01.2026
Новый этап проекта «100 идей для Беларуси» стартует сегодня, 20 января, – начинаются региональные отборы финалистов, сообщает Telegram-канал ГКНТ.
Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси» стартовал в октябре 2025 года. После окончания приема заявок, а их в этот раз было более 1,3 тыс., молодые новаторы приступили к презентации новых идей и разработок. Всего были организованы 41 районный и 24 зональных отборочных тура, а также 42 отборочных тура в учреждениях высшего образования и 6 межуниверситетских туров.
Сегодня начинаются отборы финалистов проекта. В финал проекта войдут победители областных (Минского городского) отборочного тура, тура Министерства образования и НАН Беларуси.
|
