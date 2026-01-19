ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛО БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ


10:02 20.01.2026

С 1 января текущего года в Беларусь прибыло 5 636 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 263 696 жителей Европы. Из Латвии прибыли 406 595 иностранцев, из Литвы — 664 374, из Польши — 133 716. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 59 011 человек.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
