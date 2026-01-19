ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МИНСКЕ С 1 МАРТА НАЧНЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ


09:51 20.01.2026

В Минске с 1 марта начнется эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов. Советом Министров Беларуси 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом установлено, что с 1 марта 2026 г. по 31 декабря 2027 г. в Минске пройдет эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных жилых домов, управление общим имуществом совместного домовладения которых осуществляется организациями жилищно-коммунального хозяйства Минска. Решение направлено на совершенствование правового регулирования общественных отношений в области электроснабжения.

В установленный период электроснабжение нежилых помещений, электроустановки которых присоединены к электрической сети РУП «Минскэнерго» опосредованно через внутридомовую (транзитную) электрическую сеть, будет происходить на основании: договора электроснабжения, заключаемого между «Минскэнерго» и собственником нежилого помещения; соглашения о транзите электрической энергии, заключаемого между «Минскэнерго» и организацией жилищно-коммунального хозяйства города.

Транзит электрической энергии по внутридомовой (транзитной) электрической сети для электроснабжения нежилых помещений производится на безвозмездной основе.

Министерству энергетики, Министерству жилищно-коммунального хозяйства и Минскому горисполкому поручено проанализировать результаты проведения эксперимента и до 10 февраля 2028 г. внести соответствующие предложения в Совет Министров Республики Беларусь.
