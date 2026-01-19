В Беларуси повышение трудовых пенсий в среднем на 10% произойдет с 1 февраля. Это предусмотрено указом, который подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий Законом «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год».

Как уточнили в Минтруда, по предварительной оценке средний размер пенсии по возрасту в феврале 2026 г. составит 1070 рублей.

Годовое увеличение (февраль 2026 г. к февралю 2025 г.) составит 138 рублей или 14,8 процента.

Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.

Пенсии будут перерасчитаны как неработающим, так и работающим пенсионерам.

В целом в феврале расходы на выплату пенсий составят порядка 2,5 млрд. руб., из них на повышение пенсий будет направлено 219 млн. рублей.

Получатели трудовых пенсий более 2,3 млн. пенсионеров.