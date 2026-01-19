|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ
09:35 20.01.2026
В Беларуси повышение трудовых пенсий в среднем на 10% произойдет с 1 февраля. Это предусмотрено указом, который подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
Финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий Законом «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год».
Как уточнили в Минтруда, по предварительной оценке средний размер пенсии по возрасту в феврале 2026 г. составит 1070 рублей.
Годовое увеличение (февраль 2026 г. к февралю 2025 г.) составит 138 рублей или 14,8 процента.
Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.
Пенсии будут перерасчитаны как неработающим, так и работающим пенсионерам.
В целом в феврале расходы на выплату пенсий составят порядка 2,5 млрд. руб., из них на повышение пенсий будет направлено 219 млн. рублей.
Получатели трудовых пенсий более 2,3 млн. пенсионеров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2026
Курсы в банках
на 20.01.2026
Конвертация в банках
на 20.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте