Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за 2025 год в текущих ценах составил 286,7 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 1,3% больше к уровню 2024 г.

Индекс-дефлятор ВВП в 2025 году по отношению к предыдущему году составил 111%.