Экономика РБ


ВВП БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,3%


09:21 20.01.2026

Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за 2025 год в текущих ценах составил 286,7 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 1,3% больше к уровню 2024 г.

Индекс-дефлятор ВВП в 2025 году по отношению к предыдущему году составил 111%.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2026
валюта курс
EUR 3.3735
USD 2.9027
RUB 3.7177
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0026
RUB 3.7177 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3800
USD 2.8920 2.9040
RUB 3.7070 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 20.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1670
EUR/RUB 90.5000 91.1000
USD/RUB 79.0000 78.3000
подробнее
