|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,3%
09:21 20.01.2026
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за 2025 год в текущих ценах составил 286,7 млрд. рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 1,3% больше к уровню 2024 г.
Индекс-дефлятор ВВП в 2025 году по отношению к предыдущему году составил 111%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2026
Курсы в банках
на 20.01.2026
Конвертация в банках
на 20.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте