Экономика РБ


ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕТИ ФИТНЕС-КЛУБОВ В МИНСКЕ СТАЛИ ФИГУРАНТАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ЗА МАХИНАЦИИ С НАЛОГАМИ


16:43 19.01.2026

Владельцы сети столичных фитнес-клубов искусственно раздробили бизнес и недоплатили более 150 тыс. рублей налогов, сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Факт неуплаты налогов в крупном размере выявили работники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г.Минску.

Установлено, что два фактических собственника сети фитнес-клубов для уменьшения налоговых платежей в бюджет в дополнение к основному обществу с ограниченной ответственностью организовали регистрацию еще двух предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. Полученная выручка искусственно распределялась между ООО и созданными субъектами хозяйствования.

В результате неправомерного применения упрощенной системы налогообложения ООО не уплатило налоги на общую сумму свыше 150 тыс. рублей.

В отношении владельцев компании возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.
