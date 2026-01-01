|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕТИ ФИТНЕС-КЛУБОВ В МИНСКЕ СТАЛИ ФИГУРАНТАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ЗА МАХИНАЦИИ С НАЛОГАМИ
16:43 19.01.2026
Владельцы сети столичных фитнес-клубов искусственно раздробили бизнес и недоплатили более 150 тыс. рублей налогов, сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
Факт неуплаты налогов в крупном размере выявили работники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г.Минску.
Установлено, что два фактических собственника сети фитнес-клубов для уменьшения налоговых платежей в бюджет в дополнение к основному обществу с ограниченной ответственностью организовали регистрацию еще двух предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. Полученная выручка искусственно распределялась между ООО и созданными субъектами хозяйствования.
В результате неправомерного применения упрощенной системы налогообложения ООО не уплатило налоги на общую сумму свыше 150 тыс. рублей.
В отношении владельцев компании возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2026
Курсы в банках
на 19.01.2026
Конвертация в банках
на 19.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте