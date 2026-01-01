Владельцы сети столичных фитнес-клубов искусственно раздробили бизнес и недоплатили более 150 тыс. рублей налогов, сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Факт неуплаты налогов в крупном размере выявили работники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г.Минску.

Установлено, что два фактических собственника сети фитнес-клубов для уменьшения налоговых платежей в бюджет в дополнение к основному обществу с ограниченной ответственностью организовали регистрацию еще двух предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. Полученная выручка искусственно распределялась между ООО и созданными субъектами хозяйствования.

В результате неправомерного применения упрощенной системы налогообложения ООО не уплатило налоги на общую сумму свыше 150 тыс. рублей.

В отношении владельцев компании возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.