|19.01.2026
Экономика РБ
ОПТОВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР: НА БЕЛАЗЕ ВНЕДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
16:35 19.01.2026
Технология оптоволоконной лазерной резки – одна из самых передовых в мире. Она обеспечивает высокую точность и качество обработки листового металла. Именно такие лазерные комплексы нового поколения внедрены в ходе модернизации основного производства карьерной техники БЕЛАЗ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, две высокоточных машины оптоволоконной лазерной резки закрытого типа введены в эксплуатацию в прессовом цехе предприятия. Установки оснащены герметичными защитными модулями, мощными 6-киловаттными лазерными излучателями и интеллектуальной системой программного управления для высокоскоростной и максимально точной металлообработки.
Лазеры нового промышленного комплекса БЕЛАЗа предназначены для автоматической лазерной резки углеродистых и коррозионно-стойких сталей, алюминия, латуни и меди. В работе они уже показали себя надежным и универсальным инструментом, который обеспечивает высокое качество изделий и быструю переналадку оборудования.
Оптоволоконные лазеры отличаются высокой энергоэффективностью. По коэффициенту полезного действия резка волоконным излучателем почти вдвое превосходит КПД обработки металла по иной лазерной технологии – на газовом СО2-лазерном станке.
Безопасность и экологичность нового оборудования на высоком уровне: закрытый корпус и система вытяжки гарантирует полную защиту от лазерного излучения и исключает загрязнение воздуха. Видеокамера внутри корпуса позволяет отслеживать весь рабочий процесс на мониторе оператора.
