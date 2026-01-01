ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ОПТОВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР: НА БЕЛАЗЕ ВНЕДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА


16:35 19.01.2026

Технология оптоволоконной лазерной резки – одна из самых передовых в мире. Она обеспечивает высокую точность и качество обработки листового металла. Именно такие лазерные комплексы нового поколения внедрены в ходе модернизации основного производства карьерной техники БЕЛАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, две высокоточных машины оптоволоконной лазерной резки закрытого типа введены в эксплуатацию в прессовом цехе предприятия. Установки оснащены герметичными защитными модулями, мощными 6-киловаттными лазерными излучателями и интеллектуальной системой программного управления для высокоскоростной и максимально точной металлообработки.

Лазеры нового промышленного комплекса БЕЛАЗа предназначены для автоматической лазерной резки углеродистых и коррозионно-стойких сталей, алюминия, латуни и меди. В работе они уже показали себя надежным и универсальным инструментом, который обеспечивает высокое качество изделий и быструю переналадку оборудования.

Оптоволоконные лазеры отличаются высокой энергоэффективностью. По коэффициенту полезного действия резка волоконным излучателем почти вдвое превосходит КПД обработки металла по иной лазерной технологии – на газовом СО2-лазерном станке.

Безопасность и экологичность нового оборудования на высоком уровне: закрытый корпус и система вытяжки гарантирует полную защиту от лазерного излучения и исключает загрязнение воздуха. Видеокамера внутри корпуса позволяет отслеживать весь рабочий процесс на мониторе оператора.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2026
валюта курс
EUR 3.3735
USD 2.9027
RUB 3.7177
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0026
RUB 3.7177 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3770
USD 2.9000 2.9050
RUB 3.7070 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 19.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1660
EUR/RUB 90.9800 91.1000
USD/RUB 78.0000 78.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте