Сегодня первый заместитель премьер-министра Николай Снопков представил коллективу государственного учреждения «Национальное агентство по туризму» нового руководителя - Кирилла Машарского

Как сообщает Telegram-канал Правительства, Николай Снопков отметил значительный потенциал индустрии гостеприимства. Правительство со своей стороны будет оказывать коллективу поддержку. Важно, чтобы в структуре работали профессионалы, которые понимают, о чем идет речь, знают, как реализовать туристический потенциал страны

«Туризм включает в себя 55 видов экономической деятельности. Без межотраслевых балансов, без взаимосвязи развитие будет сложным, - отметил Николай Снопков. - Проведена большая работа по выстраиванию новой архитектуры. Мы упразднили Департамент по туризму, подняли статус агентства - агентство подчиняется непосредственно Правительству. Выстроили вертикаль, переформатировали ТИЦы (туристические информационные центры), определили в облисполкомах и райисполкомах ответственных и конкретных исполнителей»

По словам первого заместителя премьер-министра, сейчас предстоит донастройка системы

«Ваша задача - определить долгосрочную философию и идеологию развития туристической отрасли, то, за чем в Беларусь будут ездить вдолгую, что мы можем предложить миру, в чем наша изюминка», - сказал Николай Снопков

Вторая задача - поиск партнеров для решения актуальных вопросов, а также активная работа с регионами, постоянное совершенствование компетенций, повышение уровня профессионализма

«Сработать плохо мы не имеем права. Этой отраслью мы можем изменить экономику и облик страны», - отметил Николай Снопков, добавив, что в достижении целей один в поле не воин. Потому предстоит объединить усилия всех заинтересованных, продолжить формирование институтов и нормативно-правовой базы