Белорусы продолжают увеличивать активность в сети. В 2025 году общий объем мобильного трафика в МТС впервые превысил 1 млрд Гб. Теперь абонент в месяц «прокачивает» в среднем больше 20 Гб данных. Для сравнения, всего 5 лет назад этот показатель составлял 13,6 Гб, а 10 лет назад — около 1 Гб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, в сравнении с прошлым годом потребление мобильного интернета увеличилось на 8%. При этом трафик абонентов МТС в единой сети LTE в 2025-м рос еще стремительнее: на 17% год к году. 70% мобильных данных пользователей в минувшем году проходило на скоростях 4G.

Лидером по объему мобильного трафика ожидаемо является Минск — 185 млн Гб. Также в первую пятерку входят Гродненский, Брестский, Витебский и Минский районы. Следом располагаются жители Могилевского, Гомельского, Полоцкого, Барановичского и Мозырского районов. Эти регионы показывают наибольшую активность, используя интернет для работы, учебы и досуга.

Одновременно с мобильным росло потребление и фиксированного интернета: объем трафика превысил прошлогоднее значение на 10%. В среднем в месяц пользователи расходовали более 370 Гб интернета. В отличие от мобильной передачи данных, здесь рост более плавный: за 5 лет потребление увеличилось на треть, а в 2015 году на одного абонента приходилось «всего лишь» 130 Гб трафика.

