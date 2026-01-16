|О компании
|19.01.2026
Экономика РБ
ЖИТЕЛИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2025 ГОДУ АКТИВНО ПРИОБРЕТАЛИ АКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИПЧ «ИМУЩЕСТВО»
11:31 19.01.2026
В 2025 году жители Гомельской области активно приобретали акции с использованием ИПЧ «Имущество.
Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, приобретено акций в 1,7 раза больше, чем в 2024 году и в 5,3 раза больше, чем в 2023 году.
Особый интерес вызвали предприятия строительной отрасли: «Гомельский ДСК»; «Гомельремстрой»; «Гомельстройматериалы».
