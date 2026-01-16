ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ИНФЛЯЦИЮ В БЕЛАРУСИ НА УРОВНЕ 7% ПО ИТОГАМ 2026 ГОДА


10:46 19.01.2026

Инфляция в Беларуси по итогам 2025 г. составила 6,8%, снизившись с 7% в ноябре. Продовольственная инфляция замедлилась до 9% после 9,9% месяцем ранее.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, это было обусловлено существенным снижением темпов роста цен на сезонные овощи и фрукты — до 1,3% с 12,7% в ноябре. Цены на непродовольственные товары выросли на 3% (после 2,8% в ноябре). Инфляция в секторе услуг ускорилась до 8% с 7,7% месяцем ранее. Базовая инфляция повысилась до 7,3% после 7% в ноябре, прервав снижение, продолжавшееся четыре месяца подряд.

«На фоне высокой потребительской активности и повышения ставки НДС в России ожидаем сохранения инфляции в 2026 г. вблизи обновленного целевого ориентира на уровне 7%», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2026
валюта курс
EUR 3.3667
USD 2.9001
RUB 3.7176
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9001 -0.0067
RUB 3.7176 +0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3710 3.3790
USD 2.9000 2.9100
RUB 3.7050 3.7125
подробнее

Конвертация в банках
на 19.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1605 1.1645
EUR/RUB 90.9000 91.2000
USD/RUB 78.1500 78.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте