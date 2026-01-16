|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ИНФЛЯЦИЮ В БЕЛАРУСИ НА УРОВНЕ 7% ПО ИТОГАМ 2026 ГОДА
10:46 19.01.2026
Инфляция в Беларуси по итогам 2025 г. составила 6,8%, снизившись с 7% в ноябре. Продовольственная инфляция замедлилась до 9% после 9,9% месяцем ранее.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития, это было обусловлено существенным снижением темпов роста цен на сезонные овощи и фрукты — до 1,3% с 12,7% в ноябре. Цены на непродовольственные товары выросли на 3% (после 2,8% в ноябре). Инфляция в секторе услуг ускорилась до 8% с 7,7% месяцем ранее. Базовая инфляция повысилась до 7,3% после 7% в ноябре, прервав снижение, продолжавшееся четыре месяца подряд.
«На фоне высокой потребительской активности и повышения ставки НДС в России ожидаем сохранения инфляции в 2026 г. вблизи обновленного целевого ориентира на уровне 7%», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2026
Курсы в банках
на 19.01.2026
Конвертация в банках
на 19.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте