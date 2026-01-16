Инфляция в Беларуси по итогам 2025 г. составила 6,8%, снизившись с 7% в ноябре. Продовольственная инфляция замедлилась до 9% после 9,9% месяцем ранее.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, это было обусловлено существенным снижением темпов роста цен на сезонные овощи и фрукты — до 1,3% с 12,7% в ноябре. Цены на непродовольственные товары выросли на 3% (после 2,8% в ноябре). Инфляция в секторе услуг ускорилась до 8% с 7,7% месяцем ранее. Базовая инфляция повысилась до 7,3% после 7% в ноябре, прервав снижение, продолжавшееся четыре месяца подряд.

«На фоне высокой потребительской активности и повышения ставки НДС в России ожидаем сохранения инфляции в 2026 г. вблизи обновленного целевого ориентира на уровне 7%», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).