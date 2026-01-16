В 2025 году объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 208 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню 2024 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,7%, в обрабатывающей промышленности уменьшился на 2,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 1,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений не изменился к уровню 2024 года.

Индекс промышленного производства за декабрь 2025 г. к ноябрю 2025 г. составил 105,6%.