|19.01.2026
|
|
Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ СОКРАТИЛОСЬ НА 1,8%
10:35 19.01.2026
В 2025 году объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 208 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню 2024 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,7%, в обрабатывающей промышленности уменьшился на 2,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 1,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений не изменился к уровню 2024 года.
Индекс промышленного производства за декабрь 2025 г. к ноябрю 2025 г. составил 105,6%.
|
|
