ПРОМПРОИЗВОДСТВО БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ СОКРАТИЛОСЬ НА 1,8%


10:35 19.01.2026

В 2025 году объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 208 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню 2024 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,7%, в обрабатывающей промышленности уменьшился на 2,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 1,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений не изменился к уровню 2024 года.

Индекс промышленного производства за декабрь 2025 г. к ноябрю 2025 г. составил 105,6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2026
валюта курс
EUR 3.3667
USD 2.9001
RUB 3.7176
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9001 -0.0067
RUB 3.7176 +0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3710 3.3790
USD 2.9000 2.9100
RUB 3.7050 3.7125
подробнее

Конвертация в банках
на 19.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1605 1.1645
EUR/RUB 90.9000 91.2000
USD/RUB 78.1500 78.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
