ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ ОБНОВИЛ ДИЗАЙН КОЛЕСНОГО ДИСКА 13Х18


10:07 19.01.2026

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», освоил новое исполнение колесного диска 13х18. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник управления маркетинга и сбыта предприятия Сергей Маслаков.

«Колесный диск 13х18 — это сочетание современного дизайна и инженерной точности. Он разработан специально для полуприцепа ПСТ-9 от «Бобруйскагромаша». Диск отличается не только стильным внешним видом, но и высокой функциональностью: специальный козырек обеспечивает дополнительную защиту ниппеля камеры от механических повреждений, что способствует более длительному сроку службы и надежности эксплуатации», — отметил Сергей Маслаков.

На 2026 год запланировано реализовать не менее 800 колесных дисков 13х18 с козырьком.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2026
валюта курс
EUR 3.3667
USD 2.9001
RUB 3.7176
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9001 -0.0067
RUB 3.7176 +0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3710 3.3790
USD 2.9000 2.9100
RUB 3.7050 3.7125
подробнее

Конвертация в банках
на 19.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1605 1.1645
EUR/RUB 90.9000 91.2000
USD/RUB 78.1500 78.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте