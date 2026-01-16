Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», освоил новое исполнение колесного диска 13х18. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник управления маркетинга и сбыта предприятия Сергей Маслаков.

«Колесный диск 13х18 — это сочетание современного дизайна и инженерной точности. Он разработан специально для полуприцепа ПСТ-9 от «Бобруйскагромаша». Диск отличается не только стильным внешним видом, но и высокой функциональностью: специальный козырек обеспечивает дополнительную защиту ниппеля камеры от механических повреждений, что способствует более длительному сроку службы и надежности эксплуатации», — отметил Сергей Маслаков.

На 2026 год запланировано реализовать не менее 800 колесных дисков 13х18 с козырьком.