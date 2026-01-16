В Беларуси грузооборот в 2025 году составил 72 340,8 млн. тонно-километров, или 97,4% к уровню 2024 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в 2025 году пассажирооборот составил 27 248,4 млн. пассажиро-километров, или 107,1% к 2024 году.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1665,9 млн. человек, или 101,5% к уровню 2024 года.