Один из крупнейших инвестпроектов агрокомбината «Дзержинский» на финишной прямой - завод по переработке непищевого сырья животного происхождения в районе Фаниполя мощностью 80 тыс. тонн в год,

Как сообщает Telegram-канал Правительства, экономические условия сегодняшнего дня требуют использования высокоэффективных энергосберегающих технологий безотходного производства. На новом предприятии применена технология раздельного сбора сырья и переработки таких видов отходов, как кость, кровь и перо, а также использование биофильтра, который в Республике Беларусь еще не применялся. Он будет очищать воздух после выхода отработанных газов

Производство предусматривает получение новой для ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» продукции от переработки боенских отходов - кровяная мука, перьевая мука, мясокостная мука, жир

В первую очередь завод закроет собственную потребность в получаемом продукте, который является важным компонентом для производства комбикормов для животных и птицы. Излишки будут реализовываться сторонним организациям

На новом производстве сделан акцент не только на переработке собственного непищевого животного сырья - выделена отдельная линия по переработке собственных отходов КРС, свинины, инкубации, падежа. Планируются перерабатывать и сырье сторонних организаций

Реализация проекта осуществлена в период 2023-2025 гг. Выход на полную проектную мощность - 2026 год. Фактическая стоимость объекта - 139 792 тыс. рублей.

Все четыре линии завода полностью автоматизированы. Это современное производство, где будет задействовано около 70 человек, включая технических специалистов, технологов и логистов

Завод возвели за полтора года, сейчас он готов на 98% - идет пусконаладочная работа с пробными пусками, электротестами и наладкой оборудования

«Все проходит успешно: произвели пробную варку сырья. Успех определяем по конечному продукту - он отправляется на исследование, где подтверждаются основные параметры, что гарантирует дальнейшую беспроблемную работу» - обратил внимание Первый заместитель генерального директора агрокомбината «Дзержинский» Павел Бутько