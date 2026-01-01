ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
НОВЫЙ ЗАВОД АГРОКОМБИНАТА «ДЗЕРЖИНСКИЙ» В ФАНИПОЛЕ БУДЕТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 80 ТЫС. ТОНН ОТХОДОВ В ГОД


15:21 16.01.2026

Один из крупнейших инвестпроектов агрокомбината «Дзержинский» на финишной прямой - завод по переработке непищевого сырья животного происхождения в районе Фаниполя мощностью 80 тыс. тонн в год,

Как сообщает Telegram-канал Правительства, экономические условия сегодняшнего дня требуют использования высокоэффективных энергосберегающих технологий безотходного производства. На новом предприятии применена технология раздельного сбора сырья и переработки таких видов отходов, как кость, кровь и перо, а также использование биофильтра, который в Республике Беларусь еще не применялся. Он будет очищать воздух после выхода отработанных газов

Производство предусматривает получение новой для ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» продукции от переработки боенских отходов - кровяная мука, перьевая мука, мясокостная мука, жир

В первую очередь завод закроет собственную потребность в получаемом продукте, который является важным компонентом для производства комбикормов для животных и птицы. Излишки будут реализовываться сторонним организациям

На новом производстве сделан акцент не только на переработке собственного непищевого животного сырья - выделена отдельная линия по переработке собственных отходов КРС, свинины, инкубации, падежа. Планируются перерабатывать и сырье сторонних организаций

Реализация проекта осуществлена в период 2023-2025 гг. Выход на полную проектную мощность - 2026 год. Фактическая стоимость объекта - 139 792 тыс. рублей.

Все четыре линии завода полностью автоматизированы. Это современное производство, где будет задействовано около 70 человек, включая технических специалистов, технологов и логистов

Завод возвели за полтора года, сейчас он готов на 98% - идет пусконаладочная работа с пробными пусками, электротестами и наладкой оборудования

«Все проходит успешно: произвели пробную варку сырья. Успех определяем по конечному продукту - он отправляется на исследование, где подтверждаются основные параметры, что гарантирует дальнейшую беспроблемную работу» - обратил внимание Первый заместитель генерального директора агрокомбината «Дзержинский» Павел Бутько
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2026
валюта курс
EUR 3.3667
USD 2.9001
RUB 3.7176
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9001 -0.0067
RUB 3.7176 +0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3710 3.3770
USD 2.8980 2.9060
RUB 3.7050 3.7130
подробнее

Конвертация в банках
на 16.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1645
EUR/RUB 90.8000 91.1000
USD/RUB 78.0500 78.3000
подробнее
