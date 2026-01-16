Экономика РБ

ДЕНИСЕНКО ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ПОСЛА БЕЛАРУСИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

14:20 16.01.2026 Виктор Денисенко освобожден от должности посла Республики Беларусь в Республике Таджикистан в связи с выходом в отставку. Соответствующий указ №13 подписал 15 января Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.