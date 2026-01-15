Две пары новых швейцарских наручных часов стоимостью более 21 тыс. рублей и зарядное устройство стоимостью более 17 тыс. рублей намеревались ввезти без декларирования граждане Беларуси

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, для личного пользования без уплаты таможенных пошлин на территорию ЕАЭС можно ввезти наземным транспортом товары стоимостью до 500 евро и весом не более 25 кг. При соблюдении указанных условий можно выбрать для пересечения границы зеленый коридор пункта пропуска.

В случае превышения установленных норм нужно будет уплатить таможенные платежи по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения. Пересекать границу необходимо по красному коридору и декларировать перемещаемые товары.

Нарушение порядка повлечет административную ответственность, что и произошло в двух установленных в пункте пропуска «Каменный Лог» гродненскими таможенниками случаях.

Один гражданин Беларуси намеревался ввезти без декларирования две пары новых швейцарских наручных часов стоимостью более 21 тыс. бел. рублей. Второй - устройство для автоматического подзаряда швейцарских механических часов стоимостью более 17 тыс. рублей.

Перемещали они дорогостоящие товары среди личных вещей, заявив при устном опросе об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Граждане привлечены к административной ответственности по ч.4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.