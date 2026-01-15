|О компании
|16.01.2026
Экономика РБ
ЧЕБОТАРЬ: МАЛЫМ РЕКРЕАЦИОННЫМ РЕГИОНАМ ОБЕСПЕЧАТ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ
12:52 16.01.2026
В новой пятилетке создаем максимально комфортные условия для ускоренного развития малых рекреационных регионов. Об этом заявил 15 января 2026г. министр экономики Юрий Чеботарь в ходе своей рабочей поездки в Браславский район Витебской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Глава экономического ведомства встретился с сотрудниками филиала «Браславрыба» ОАО «Глубокский МКК». В ходе общения с трудовым коллективом Юрий Чеботарь рассказал о текущем состоянии дел в экономике, ответил на интересующие работников вопросы, поделился мнением о «сильных сторонах» и перспективах развития региона.
В завершение своей рабочей поездки руководитель Министерства принял участие во встрече с представителями туристической индустрии, проходившей на площадке ГПУ «Национальный парк «Браславские озера».
«Реализация туристического потенциала – это шанс для ускоренного развития таких районов, как Браслав, который уже является состоявшимся национальным брендом, основанном на уникальной природной красоте и богатом культурном наследии.
Ресурсы и мероприятия профильной госпрограммы, новые кредитные продукты и механизмы обновленного инвестиционного законодательства нацелены именно на то, чтобы упростить и удешевить строительство новых гостиниц и объектов придорожного сервиса, благоустройство достопримечательностей, создание интересных туристических маршрутов.
Ключевая задача – максимально эффективно использовать эти возможности», – отметил Юрий Чеботарь.
